الزمالك يفقد مدافعه أمام فاركو

سيغيب اللاعب التونسي الدولي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الزمالك الأول لكرة القدم عن المباراة القادمة مع فاركو كلوب في الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2022.

يأتي غياب المثلوثي عن المشاركة مع الزمالك ضد فاركو مقابل حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة اليوم ضد مصر المقاصة في الجولة 30 من مسابقة الدوري العام.

حقق فريق الزمالك فوزا ثمينا على حساب فريق مصر المقاصة، بخماسية نزيهة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الثلاثاء.

وكان هدفي الفارس الأبيض أحمد السيد زيزو ​​”هاتريك” والتونسي الدولي سيف الدين الجزيري “هدفين” في الدقائق 25 و 45 و 47 و 58 و 69 على التوالي.

وبهذه النتيجة يرتفع حساب الزمالك إلى 72 نقطة ويقترب من حسم لقب الدوري الممتاز.

بينما توقف رصيد فريق التنظيف المصري عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر في جدول الدوري المصري، وتم تأكيد الهبوط إلى الدرجة الثانية بشكل رسمي قبل 4 جولات من انتهاء المسابقة.

سيواجه الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك منافسه نادي فاركو الجمعة المقبل، 19 أغسطس، الساعة السادسة والنصف ظهيرة القاهرة والعاشر للمملكة العربية السعودية في إطار مباريات اليوم الأول الثلاثين من العمر. البطولة المحلية.