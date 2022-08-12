الزمالك يقترب من التعاقد مع محترف مصري على طريقة زيزو

يقترب فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك من التعاقد مع اللاعب ستافروس أكرفاديس من أصل مصري، خلال انتقالات الصيف الحالي.

أجرى اللاعب سلسلة من الاختبارات بنادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم تقييمها بشكل نهائي من قبل الجهاز الفني للفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، بغض النظر عن تأسيسه أم لا.

وبحسب تقارير صحفية، فإن اللاعب من أب مصري وأم قبرصية، والذي ارتدى قميص Brentford Tagt، يبلغ من العمر 23 عامًا، لكنه غادر قبل عام للذهاب إلى فريق نرويجي، لكنه حتى الآن لاعب حر.

وأكدت أن ستافروس وصل إلى القاهرة قبل 3 أسابيع وخاض تجربتين لنادي الزمالك، مما أثار إعجاب عصام مرعي رئيس قطاع شباب الزمالك الذي وصفه بأنه “لاعب عالمي”.

ومن المنتظر أن يقرر المسئولون عن الزمالك موقفهم من ضم النجم القبرصي من أصل مصري خلال الأسبوعين المقبلين، بعد التشاور مع الأمير مرتضى منصور وتقديمه إلى جوزيفالدو فيريرا خلال الأيام المقبلة.