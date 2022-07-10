الزمالك يقترب من صفقة جديدة ..مدافع منتخب مصر على الأبواب

وكان أحمد ياسين، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم والمنتخب المصري، على وشك الالتحاق بصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يتفاوض مع أحمد ياسين

وأكدت تقارير أن نادي الزمالك تفاوض مع أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي والمنتخب المصري، خلال الأيام القليلة الماضية، لمعرفة رغبته في الانتقال إلى القلعة البيضاء، الموسم المقبل.

أحمد ياسين يتوصل إلى اتفاق مع الزمالك

وأوضح أن أحمد ياسين توصل إلى اتفاق مع نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.

الزمالك يقترب من التعاقد مع أحمد ياسين

وخلصت التقارير إلى أن أحمد ياسين لم يوقع عقود انتقاله للزمالك حتى الآن، وينتظر موافقة البنك الأهلي المصري.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يواجه فريق الزمالك الكروي الأول نظيره المقاولون العرب، مساء الثلاثاء، في الجولة 24 من الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 49 نقطة والأهلي في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.