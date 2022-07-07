الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز بفرمان فيريرا

دعا البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، قيادة القلعة البيضاء، برئاسة المستشار مرتضى منصور، للتعاقد مع لاعب من فريق بيراميديس خلال فترة الإعارة الصيف المقبل لدعم صفوف الفريق. الفارس الأبيض بعد الموسم.

وأكدت تقارير صحفية أن فيريرا طلب في الساعات القليلة الماضية إدارة الزمالك فتح مفاوضات قوية مع مسؤولي بيراميدز للحصول على خدمات الدولي نبيل عماد دونجا نجم خط وسط فريق السماء الزرقاء في سمر ميركاتو المقبل.

وأشار إلى أن البرتغالي وضع اللاعب في المركز الأول بين اللاعبين الذين يريد التوقيع في خط الوسط الموسم المقبل، وأكد أن مدرب الزمالك يعتقد أن نجم بيراميدز هو اللاعب الأنسب لتنفيذ خطته، والأدوار التكتيكية التي تريدها. لتنفيذ

وفي سياق آخر أعلن الصحفي خالد الغندور أن الزمالك تعاقد مع 9 لاعبين مصريين خلال الفترة الحالية لدعم صفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية “الزمالك دفع 5 ملايين جنيه مستحقات لاتحاد الكرة ووقع 9 لاعبين مصريين لدعم الفريق للموسم المقبل”.