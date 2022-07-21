الزمالك يقتنص لقب كأس مصر الـ 28 على حساب الأهلي

وانتهت أحداث المباراة الأولى لفريق كرة القدم مع النادي الأهلي ونظيره الزمالك بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد، للفوز بكأس مصر.

التقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الزمالك، الموجود الآن على استاد القاهرة، في نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

تقدم فريق الزمالك الأول لكرة القدم بهدفين في شوط أول مثير.

وبدأت المباراة بضغوط هجومية لصالح الزمالك الذي تمكن من سرقة الهدف منه في الدقيقة السادسة عن طريق أحمد سيد زيزو ​​بعد خطأ من الشناوي.

واصل لاعبو الزمالك السيطرة على المباراة، حيث سجل الإمام عاشور الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 29.

في الشوط الثاني دخل لاعبو الأهلي بضغط هجومي للعودة للمباراة.

وتمكن الأهلي من إعادة المباراة إلى طبيعتها بهدف في الدقيقة 55 عن طريق حسام حسن.

كاد أشرف بن شرقي أن يسجل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 79 بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم.

وضغط لاعبو الأهلي مرة أخرى في محاولة لتغيير نتيجة المباراة لكن المحاولات باءت بالفشل وتحولت إلى أهداف.