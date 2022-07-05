الزمالك يكشف تطورات غرامة كهربا وموقف طارق حامد وبن شرقي ويهاجم اتحاد الكرة

وتحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق نادي الزمالك لكرة القدم، عن آخر التطورات في غرامة محمود عبد المنعم كهربا، وكذلك موقف الثنائي طارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي من مستقبلهما بالقلعة البيضاء. .

وقال أمير مرتضى في تصريحات متلفزة “أرسلت المحكمة الحكم إلى الاتحاد الدولي، الذي منح كهربا مهلة 45 يومًا لدفع الغرامة، لكنه لم ينفذ الحكم، والآن أمام كهربا خياران، إما الدفع أو موقوف عن العمل.”

وتابع “أزمة الكهرباء معروضة الآن أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لفرض عقوبة تأديبية، بعد أن تجاوزت المدة المسموح بها لتنفيذ الحكم النهائي للمحكمة الرياضية”.

وعن موقف بن شرقي قال “تم تمديد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم، وبالاتفاق المتبادل يمكننا السماح لبعض اللاعبين بالمغادرة مبكرا حتى لا يضرهم، وذلك احتراما وتقديرا”. بالنسبة لهم وفي الشرقي سيلعب نهائي كأس مصر ولم نتفق بعد على موعد رحيله الرسمي ».

وبشأن مصير طارق حامد، أكد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه سيتم التحقيق مع طارق حامد قبل مباراة المقاولون، لأنه لم يقدم لنا أي دليل يثبت دقة موقفه.

كما تحدث عن أخذ اتحاد الكرة والفريق استراحة لبعض الوقت ثم ضغط المباريات قائلا “لا مبرر للعب مباراة كل 3 أيام في الدوري ثم فجأة نتوقف عن اللعب لمدة 12 يوما”. من أجل أن يكمل النادي بقية مبارياته، ولا فائدة من ذلك “.

وختم “لعب مبارياتي بانتظام وإنهاء الدوري مبكرا أفضل من الانتظار بدون هدف ثم العودة لضغوط الفريق”.