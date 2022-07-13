الزمالك يكشف تفاصيل إصابة روقا

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، تفاصيل إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد أشرف رقة، الذي تعرض له خلال مباراة المقاولون العرب.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون

تغلب الزمالك على المقاولون العرب بهدف نظيف في مباراة الفريقين يوم الأربعاء في الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل إصابة رقة

وقال طبيب الزمالك للموقع الرسمي “رقة تعرضت لإصابة في الرأس خلال مباراة الزمالك والمقاولون نتيجة مفصل بالون”.

وأوضح “تم تقديم الإسعافات الأولية للاعب في الملعب لوقف النزيف، واستمر في المباراة حتى رحيله.

وتابع “تم خياطة جرح رقة ووضعها على فروة الرأس بغرزتين بعد انتهاء المباراة.

وتابع “رقة ستخضع لفحوصات طبية على هامش تدريبات اليوم للتأكد من إصابتها”.

مركز رقة في مباراة الزمالك ضد غزل المحلة

وختم رقة ستكون جاهزة للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي، استعدادا للمباراة القادمة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

يلتقي الزمالك مع نظيره غزل المحلة مساء السبت المقبل على ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.