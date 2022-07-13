الزمالك يكشف عن الموعد النهائي لرحيل أبوجبل

أبلغ نادي الزمالك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق أن تعاقده مع وايت كاسل يشترط أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وطالب أبو جبل بمغادرة القلعة البيضاء، قبل نهاية الموسم الحالي، ليحسم مصيره بالفوز السعودي، من بين عروض أخرى، لكن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة رفض رحيله.

وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة الزمالك عند توقيع العقد مع محمد أبو جبل حددت انتهاء مدة العقد بنهاية الموسم وليس 30 يونيو، وبالتالي التزمت الإدارة بالعقد المقرر.

في حال خروج حارس المرمى من الزمالك قبل نهاية الموسم، يتم رفع شكوى ضده إلى الاتحاد الدولي.

جدير بالذكر أن موعد انتهاء الدوري المصري هذا الموسم قد تم تحديده بنهاية شهر أغسطس المقبل.