الزمالك يلمح لضم عبد الله السعيد في هذا الموعد

أوضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك لكرة القدم موقف ناديه من التعاقد مع الدولي عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لنادي بيراميدز.

أكد أمير مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية أن أي لاعب يحتاجه الزمالك سيكون حاضرا الموسم المقبل

وأشار إلى أن عبدالله السعيد نجم كبير وأي ناد يريد ضمه للدورة المقبلة.

الزمالك يفوز بكأس مصر على الأهلي

فاز الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الأهلي للمرة 28 في تاريخه.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة

بن شرقي يقول وداعا لجمهور الزمالك

وفي سياق متصل، قال المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق فريق الزمالك الأول لكرة القدم، وداعا للجماهير البيضاء، برسالة مؤثرة، بعد قراره الرحيل عن الفريق.

وكتب بن شرقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “شكرا لكم الزمالك وشكرا لكم إدارة الزمالك وشكرا لكم لاعبي الزمالك”.

وتابع “شكرا. إلى كل الأطر الفنية والطبية ولكل من عملت معهم شكرا جزيلا يا جماهير الزمالك ”.

وأضاف “بدأت الخطاب في النهاية لأنني أشك في أنني سأصل إلى تلك الفقرة. لقد حانت اللحظة التي تمنيت لو لم تصل”.

وتابع “لا أستطيع أن أنكر حظك. لقد دعمتني في أوقات الرخاء والشدائد. لقد كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب والأفراح التي لم أشعر فيها أبدًا بأنني غريب أو أجنبي”.

وختم “بالتأكيد كنت مثل إبن الصالحين من البيت ولكن هذه سنة العمر، وداعا لكم جميعا من الأصغر إلى الأكبر من آل الزمالك، وسنعود إن شاء الله، في بيتي الثاني “.