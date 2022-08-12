الزمالك ينافس الأهلي على ضم خليفة السولية من فيوتشر

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية، أن نادي الزمالك بدأ مفاوضات قوية مع محمد رضا بوبو نجم فريق المستقبل الأول لكرة القدم، للاستيلاء على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف الفارس الأبيض.

وقال أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “محمد رضا بوبو لاعب المستقبل تلقى اتصالا من مسؤول بارز بالزمالك وعرض الانضمام للفريق نهاية الموسم”.

وأكدت تقارير صحفية في وقت سابق أن النادي الأهلي بدأ اهتمامه بالتعاقد مع نجم المستقبل في الميركاتو الصيفي القادم، خاصة بعد أن اقترب الدولي عمرو السولية النجم بين عباقرة الحمر من التوقيع. . وردت في الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، حسم الدولي أحمد زيزو ​​، جناح فريق الزمالك الأول لكرة القدم، مركزه النهائي بالخروج من صفوف وايت كاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تلقى زيزو ​​العديد من العروض الأجنبية للتجربة الاحترافية بعيدًا عن الدوري المصري الممتاز بعد تألقه الذي لفت الأنظار منذ انضمامه إلى صفوف الفارس الأبيض.

أبلغ أحمد زيزو ​​إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، أنه لا ينوي ترك صفوف الأبيض خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أنه أرجأ جميع العروض التي تلقاها في الفترة الماضية ليصبح مع خدماتكم. .