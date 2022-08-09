الزمالك ينافس الإسماعيلي على ضم نجم الدوري البلجيكي

الزمالك والإسماعيلي

أشارت تقارير إعلامية، في الساعات الماضية، إلى أن نادي الزمالك دخل في معركة كبيرة للتعاقد مع الدولي التونسي بسام الصرافي نجم الفريق الأول لكرة القدم زولت فارجيم، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد أن الزمالك يخوض منافسة قوية مع الثنائي بيراميدز والإسماعيلي بجانب الترجي التونسي لتولي خدمات اللاعب الصيف المقبل.

وأوضح أنه حتى الآن لم يقدم الزمالك عرضًا رسميًا للنادي البلجيكي لشراء اللاعب التونسي في السوق الصيفي، مشيرًا إلى وجود مفاوضات قوية من قبل الوسطاء لضم الصرافي للفارس الأبيض. .

وشدد على أن اللاعب التونسي سيقدر كثيرا اللعب في إحدى الدوريات العربية مرة أخرى، لكن يشترط أن الانضمام إلى ناد هو الأكثر استقرارا، وأوضح أن بسام يميل بشدة للانضمام إلى الزمالك، لكنه ينتظر عرضا رسميا. .

يحتل نجم نادي فارجيم البلجيكي البالغ من العمر 25 عاما مركز خط الوسط والجناح الأيمن وبدأ مشواره الكروي في صفوف الملعب التونسي.

يخشى جوزيفالدو فيريرا، المدير الفني البرتغالي للزمالك، من التعاقد مع لاعب وسط بعد رحيل طارق حامد هذا الصيف إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.