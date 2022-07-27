الزمالك ينعي طاهر أبو زيد لوفاة زوجته

قدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، واجب العزاء إلى طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ونجم الأهلي الأسبق، في وفاة زوجته.

ونص بيان الزمالك على ما يلي “ينعى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ورئيس مجلس إدارة قناة الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة.

وحزن جماهير القلعة البيضاء بشدة لوفاة زوجة الكابتن طاهر أبو زيد الأسطورة الحقيقية للنادي الأهلي.

ووزير الرياضة الأسبق المحترم المتوفى اليوم “.

وأضاف إن مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد.

ونسأل الله تعالى أن يكسوها بكثرة رحمته ويسكن في حدائقها الواسعة.

توفيت، اليوم الأربعاء، زوجة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق.

وجاءت وفاة زوجة طاهر أبو زيد بعد صراع طويل مع المرض الذي تسبب في حالة من الذعر الشديد في مارادونا نيلو.

من جهته أعلن باهر المحمدي، مدافع فريق كرة القدم الأول بالنادي الإسماعيلي، وفاة زوجة طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق.

كتب باهر المحمدي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

“إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت برحمة الله خالة خطيبتي زوجة معالي الوزير النقيب طاهر أبو زيد. نسألكم الدعاء”.

يشار إلى أن باهر المحمدي يلتقي مع المنتخب الإسماعيلي بالجونة، استعدادًا لمباراة الجونة المقررة الخميس في الدوري الممتاز.