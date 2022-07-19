الزمالك ينهي الاتفاق مع بديل طارق حامد

وأغلق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الصفقة الجديدة ليحل محل طارق حامد، أول لاعب وسط كرة قدم بالنادي، عقب اتفاقه مع اتحاد جدة.

حيث أوضح الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات متلفزة، أن نادي الزمالك أنهى الاتفاق مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز الكروي الأول، لضمه من بداية الموسم المقبل.

تفاصيل انتقال دونجا للزمالك

وأشار إلى أن عقد دونجا مع الزمالك سيستمر لمدة 4 مواسم مقبلة بشرط حصول اللاعب على درجة أولى في الفريق، وأن يقترب عقده من 9 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

وأكد أن إدارة بيراميدز وافقت على نقل دونجا لصفوف الزمالك الموسم المقبل، حيث وعد اللاعب بأنه سيسمح له بالرحيل من الموسم المقبل إذا كان هناك عرض مناسب لهم.

وذكر أن الزمالك سيدفع رسومًا بالإضافة إلى رحيل أحد لاعبي الفريق على سبيل الإعارة كجزء من الصفقة، حيث سيصل العائد المالي إلى 10 ملايين جنيه.