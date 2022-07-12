الزمالك يواصل صحوته ويفوز على المقاولون ويبتعد بصدارة الدوري

وانتهت أحداث المباراة الأولى لفريق كرة القدم مع نادي الزمالك ونظيره المقاولون العرب، بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف.

التقى الفريق الأول لكرة القدم مع الزمالك والمقاولون، الثلاثاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات اليوم الرابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

بدأت المباراة بضغوط هجومية من لاعبي المقاولون العرب الذين تمكنوا من تهديد مرمى عوض بفرص خطيرة.

وفي الدقيقة 20، مرت تسديدة من أحمد الشيمي أنقذها عوض بضربة ركنية لصالح المقاولون.

وفي أول تهديد للزمالك في الدقيقة 22 برأسية من حسام عبد المجيد ذهب بجوار مرمى حسن شاهين.

حسام عبد المجيد سجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 37 من رأسية.

أنقذ محمد عوض ركلة جزاء للمقاولون العرب عبر أحمد علي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

في الشوط الثاني، واصل فريق الزمالك الأول لكرة القدم محاولاته ضد هدف المقاولون العرب، لكن الدفاعات أعاقتهم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 54 نقطة في صدارة جدول الدوري المصري.

كانت تشكيلة الزمالك على النحو التالي

حارس المرمى محمد عوض.

الدفاع محمد عبد الغني – محمود حمدي “لا موزة” – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة.

الوسط محمد اشرف “رقة” – الامام عاشور – محمد اونجم – اشرف بن شرقي – احمد سيد “زيزو”.

الهجوم سيف الدين الجزيري.