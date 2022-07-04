الزمالك يوافق على تجديد عقد طارق حامد بشرط

اتفق مديرو نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور مبدئيا على تجديد اللاعب الدولي طارق حامد نجم الفريق الكروي الأول للقلعة البيضاء للفترة المقبلة، على الرغم من حقيقة أنه في الساعات القليلة الماضية كان رئيس الفريق أعلن النادي الأبيض رحيله. قلعة.

وجاءت موافقة الزمالك على شرط أن يطلب اللاعب نفسه تجديد عقده مع الفارس الأبيض، حيث سيتم فتح الباب مرة أخرى للمفاوضات في الأمور المتعلقة بتجديد العقد.

ويحاول بعض الوسطاء حاليًا توحيد الآراء بين مسؤولي نادي الزمالك وطارق حامد لتجديد عقد الأخير، خاصة وأن عقده مع الفارس الأبيض ينتهي بنهاية الموسم الحالي وله الحق في التوقيع لأي ناد. . الذي يرغب في مرافقته في السوق الصيفي الحالي دون العودة إلى الإدارة البيضاء.

وأكدت تقارير إعلامية أن نونو سانتو، مدرب كرة القدم الجديد للفريق الأول في اتحاد جدة، رفض التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلى أن نونو سانتو، المدير الجديد لـ De Ittihad Jeddah، رفض إدراج طارق حامد لأنه حجز اسمه، مشيرة إلى أنه حدد احتياجاته خلال الصيف الحالي.