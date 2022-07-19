الزمالك يوجه صدمة لمدافع بيراميدز بعد الحصول على توقيعه

أرسل نادي الزمالك حالة من الذعر إلى مدافع فريق بيراميدز الأول لكرة القدم، بعد حصوله على توقيعه.

الزمالك يستعد لمواجهة غريمه اللدود الأهلي في نهائي كأس مصر الأخير.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 900 مساء يوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.

وأكد الصحفي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية أن إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تدرس سحب عقد أحمد توفيق لاعب بيراميدز.

وأوضح “حصل الزمالك على توقيع أحمد توفيق بعد إتمام عقده وضمه مجانا لكن الإدارة تدرس التراجع عن الاتفاق لعدم قناعة كاملة بمستوى اللاعب.

وانتصر فريق بيراميدز على الأهلي بنتيجة 2-0 في الجولة 25 من الدوري المصري.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 24 مباراة.