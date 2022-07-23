الزمالك يودع بن شرقي برسالة مؤثرة

وجه الحساب الرسمي لنادي الزمالك رسالة للنجم المغربي أشرف بن شرقي بعد خروجه من صفوف الفريق بعد انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء.

وكتب حساب الزمالك على تويتر “بعض النهايات لا تعني بالضرورة نهاية القصة، لكنها قد تعني أيضًا امتدادًا لشيء آخر أجمل”.

وتابع “مشوار أشرف بن شرقي مع الفريق ربما يكون قد انتهى، لكن حب جماهير الزمالك للاعب لا يزال واسع الانتشار”.

وختم “شكرا لك بن شرقي على خروجك من الباب الأمامي، نتمنى لك التوفيق في وجهتك المقبلة”.

بعض النهايات لا تعني بالضرورة نهاية القصة، لكنها قد تعني أيضًا امتدادًا لشيء آخر أجمل، قد يكون مشوار أشرف بن شرقي مع الفريق قد انتهى، لكن حب جماهير الزمالك للاعب ما زال ممتدًا. 🤍🏹 شكرا لك بن شرقي على مغادرة الباب الأمامي ونتمنى لك التوفيق في وجهتك القادمة. 🙏 pic.twitter.com/eEXJX2jitX

– الزمالك (ZSCOfficial) 23 يوليو 2022

قال المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، وداعا للجماهير البيضاء، برسالة صادمة، بعد قراره الرحيل عن الفريق.

فاز الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الأهلي للمرة 28 في تاريخه.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، فيما سيغادر الأبيض بعد أن قرر عدم تجديد عقده.

وكتب بن شرقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “شكرا لكم الزمالك وشكرا لكم إدارة الزمالك وشكرا لكم لاعبي الزمالك”.

وتابع “شكرا. إلى كل الأطر الفنية والطبية ولكل من عملت معهم شكرا جزيلا يا جماهير الزمالك ”.

وأضاف “بدأت الخطاب في النهاية لأنني أشك في أنني سأصل إلى تلك الفقرة. لقد حانت اللحظة التي تمنيت لو لم تصل”.

وتابع “لا أستطيع أن أنكر حظك. لقد دعمتني في أوقات الرخاء والشدائد. لقد كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب أو الأفراح التي لم أشعر فيها أبدًا بأنني غريب أو أجنبي”.

وختم “بالتأكيد كنت مثل إبن الصالحين من البيت، ولكن هذه سنة العمر، وداعا لكم جميعا من الأصغر إلى الأكبر من آل الزمالك، وسنعود إن شاء الله”. في بيتي الثاني “.