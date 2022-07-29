الزمالك يوضح حقيقة مفاوضاته مع نجم الفتح الرباطي المغربي

أوضح أمير مرتضى منصور المشرف على فريق نادي الزمالك لكرة القدم حقيقة ما تردد عن مفاوضات القلعة البيضاء لتشمل مهدي مبارك لاعب الوسط المغربي من فتح الرباط.

وقال أمير مرتضى منصور لموقع “البوطة” المغربي “لم نقرر بعد قائمة اللاعبين الذين سنضمهم في صيف ميركاتو”.

وتابع “نؤجل هذا الملف إلى ما بعد نهاية الموسم في مصر، والآن تركيزنا على المباريات التي تنتظرنا في الدوري، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث”.

وأكدت تقارير إعلامية اهتمام الزمالك بالتعاقد مع مهدي مبارك وكذلك لاعب المولودية وجدة ياسين اللحيري.

يستهدف الزمالك إنهاء بعض الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتقوية صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

الزمالك يتصدر جدول الدوري برصيد 63 نقطة بفارق أربع نقاط عن بيراميدز الثاني و 9 نقاط خلف الأهلي.

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز الاثنين المقبل، في الجولة 28 من الدوري الممتاز.