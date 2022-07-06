الزمالك يوقع عقوبة على مهاجمه

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك لكرة القدم، توقيع عقوبة على مهاجم الفريق، لتوقفه التدريبات.

يستعد فريق الزمالك الكروي الأول لمواجهة المقاولون العرب يوم 12 يوليو الجاري، في اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات للموقع الرسمي “تمت إزالة اللاعب الإيفواري رازاق سيسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من التدريبات الجماعية دون الحصول على إذن مسبق من مدير الكرة أو الجهاز الفني.

وأكد أمير مرتضى، أن قائمة أولمبياد ستنطبق على مهاجم الفريق، رزاق سيسي، حتى يوضح اللاعب موقفه رسميًا ويكشف سر غيابه عن التدريبات الأخيرة.

وفي سياق آخر قرر المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك دفع جزء من أتعاب اللاعب خلال الفترة الحالية وقبل مواجهة المقاولين العرب.

وعقد مرتضى منصور جلسة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني واللاعبين، خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، اليوم الأربعاء.

وقال منصور خلال جلسته مع اللاعبين “الفترة المقبلة تتطلب تركيزا مكثفا من الجميع لمواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري الممتاز وكأس مصر الموسم الماضي والموسم الحالي”.

وشدد على ضرورة الفوز بالمباراتين المقبلتين المقاولون وغزل المحلة في الدوري، ونفس الشيء ينطبق على أي فريق يواجه الزمالك.

وختم “أنت الأفضل في الكرة المصرية، ولا داعي للقلق بشأن نتائج أي منافس، وعليك التركيز فقط على مبارياتنا والمنافسين الذين نواجههم للحصول على النقاط الثلاث في كل مباراة”.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 45 نقطة.