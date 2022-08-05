الزمالك يوقع عقوبة كبيرة على إمام عاشور بعد طرده في مباراة الجونة

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، فرض عقوبة على الإمام عاشور، أول لاعب في فريق كرة القدم، بعد طرده في مباراة الجونة.

وأعلنت قناة الزمالك فرض غرامة مالية على الإمام عاشور تصل إلى 50 ألف جنيه، مع حرمانه من أجر انتصاره على الجونة.

وطرد الإمام عاشور بعد حصوله على البطاقة الثانية في الدقيقة 82، بعد أن سجل الهدف الرابع للزمالك في المباراة، لاحتفاله المتهور بالجماهير.

نتيجة مباراة الزمالك والجونة

حقق أول فريق كرة قدم لنادي الزمالك فوزا كبيرا على نظيره الجونة بأربعة أهداف نظيفة.

لم تشهد أحداث الشوط الأول خطرا حقيقيا من لاعبي الفريقين على حراس المرمى.

وجاء الهدف الأول للزمالك عن طريق اللاعب أحمد السيد زيزو ​​من ركلة جزاء.

واحتسبها حكم المباراة أمين عمر إثر خطأ لصالح التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 7.

وسجل زيزو ​​الهدف الثاني لصالح في الدقيقة 39 بعد استغلال خطأ مدافع الجونة في التشتيت لينهي بين قدمي عماد النحاس.

وسجل اللاعب التونسي الدولي سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للزمالك.

قبل أن يضاعف الإمام عاشور النتيجة في الدقيقة 82 وأحرز الهدف الرابع

هدف الجونة الوحيد سجله إسلام عبد النعيم في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

ورفع الزمالك رصيده إلى 69 نقطة ليحتل المركز الأول في جدول الدوري الممتاز.