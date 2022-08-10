الزمالك يٌنهي اتفاقه مع نجم الدوري السويسري والإعلان نهاية الموسم

كشفت تقارير إعلامية، في الساعات الماضية، أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق نادي الزمالك لكرة القدم، تمكن من إبرام صفقة جديدة لصالح وايت كاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكدت التقارير أن أمير مرتضى توصل إلى صفقة نهائية مع مهاجم أفريقي ناشط في الدوري السويسري، وذكرت أن الإعلان عن الصفقة سيكون في نهاية الموسم الحالي، رافضًا ذكر اسمه في الوقت الحالي عندما كان الأبيض. توج رسميا بلقب الدوري المصري.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق أنه أبرم اتفاقًا أفريقيًا قويًا للعب لمنتخب بلاده، مؤكدًا أن هذا اللاعب سيسعد الجماهير البيضاء.

من جهته، حقق فريق الزمالك انتصارا ثمينا على حساب فريق مصر المقاصة، بخمس نقاط عادلة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ظهر الثلاثاء، في مباريات الجولة الثلاثين من الجولة الرابعة. الدوري المصري.

وكان هدفي الفارس الأبيض أحمد السيد زيزو ​​”هاتريك” والتونسي الدولي سيف الدين الجزيري “هدفين” في الدقائق 25 و 45 و 47 و 58 و 69 على التوالي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 72 نقطة ويقترب من حسم لقب الدوري الممتاز.