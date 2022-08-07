الزمالك يُعلن غياب فيريرا عن مباراة المقاصة.. تعرف على السبب

أعلن نادي الزمالك، غياب المدرب البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا عن الفريق الكروي الأول للنادي منذ مباراة مصر في إجازة الدوري المصري.

يلتقي الزمالك مع نظيره المصري المقاصة في تمام الساعة 9 مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة في الجولة 30 من الدوري الممتاز.

وسيغيب جيسوالدو فيريرا عن الملعب وعلى مقاعد البدلاء خلال مباراة مصر المقاصة القادمة بسبب الإنذار الثالث له أمام الجونة.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، أكدت الهيئة الإدارية للفريق، غياب الإمام عاشور وحسام عبد المجيد ثنائي الأبيض، عن مباراة مصر لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرجع غياب حسام عبد المجيد عن مباراة المقاصة لحصوله على الحجز الثالث في مباراة الجونة، فيما تغيب الإمام عاشور بسبب طرده في نفس المباراة.

يغيب البرتغالي جيسوالدو فيريرا عن مقاعد الجهاز الفني في تصفية مصر بالدوري الممتاز، بسبب تلقيه الإنذار الثالث في مباراة الجونة.