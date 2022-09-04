الزيادة تطبق اليوم.. أسباب رفع أسعار السجائر بشكل مفاجئ فِيْ مصر

تصدرت أسعار السجائر فِيْ مصر محركات البحث العالمية وجوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت شركة إيسترن توباكو فجأة عَنّْ زيادة أسعار السجائر ابتداء من اليوم بنحو جنيهِيْن لمعظم الأنواع.

أسعار السجائر الجديدة فِيْ مصر بعد الزيادة

وجاءت أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي

رفع سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين إلَّى 21 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات

رفع سعر سجائر كليوباترا بوكس ​​إلَّى 22 جنيها بدلا من 20 جنيها

رفع سعر سجائر السوبر إلَّى 23 جنيها بدلا من 21 جنيها

ورفعت الشركة الشرقية للتبغ علب السجائر من 10 إلَّى 13 جنيها بدلا من 11.5 جنيها

وتصل أسعار سجائر بوسطن وبلمونت إلَّى 22 جنيها

ورفع أسعار سجائر كليوباترا كينج سايز إلَّى 20.5 جنيه بدلاً من 18.5 جنيه

وتصل أسعار سجائر مونديال إلَّى 23 جنيهاً بدلاً من 21 جنيهاً

مبررات ارتفاع أسعار السجائر

كشف إبراهِيْم إمبابي رئيس شعبة التبغ فِيْ اتحاد الصناعات المصرية، أن ارتفاع أسعار السجائر فِيْ مصر جاء نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة سعر الدولار أمام الجنيه، موضحا أن ومن شأن الزيادة الجديدة فِيْ أسعار السجائر أن تتحكَمْ فِيْ سوق السجائر وتحرر الكَمْيات التي خزنها التجار فِيْ الفترة الماضية.

وأضاف أن المادة الخام لصناعة السجائر يتم استيرادها بالكامل، وسط صعوبات الحصول على الدولار والأزمات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الأسواق والاقتصاد العالمي.

شهد سوق السجائر فِيْ مصر نقص المعروض من بعض الأنواع خلال الفترة الماضية، حيث قام العديد من التجار بتخزين كَمْيات من السجائر تحسباً للزيادة المتوقعة.

مَوعِد رفع سعر السجائر فِيْ مصر

فِيْ 4 يوليو الماضي، بدأت الشركة المنتجة للسجائر فِيْ تنفِيْذ زيادة سعر السجائر بواقع جنيه واحد لجميع ماركات GTI. وشملت العَنّْاصر التي ارتفعت أسعارها “بلو ونستون، سيلفر وكستر”.

فِيْ 23 مايو، أعلنت شركة فِيْليب موريس مصر عَنّْ زيادة أسعار عدد من السجائر، أبرزها سجائر LM، فِيْما استقرت أسعار الماركات الأخرى التي تنتجها نفس الشركة.

وشهدت أسعار السجائر فِيْ مارس الماضي ارتفاعا فِيْ الأسعار تراوح بين جنيه ونصف جنيه، بحسب بيانات شركة الشرقية للدخان فِيْ ذلك الوقت.

بدأ عدد من الشركات المصنعة للسجائر الأجنبية، بما فِيْ ذلك شركة “بريتيش أميركان توباكو”، فِيْ الأول من أغسطس الجاري، زيادة أسعار بيع السجائر الأجنبية فِيْ السوق المصري بنحو جنيه مصري.

يستهلك المصريون 4 مليارات علبة سجائر بإجمالي 85 مليار سيجارة، و 50 ألف طن عسل سنويًا، بقيمة تصل إلَّى 75 مليار جنيه.