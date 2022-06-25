الزيوت الطبيعية وفوائدها ماهي الزيوت الطبيعية التي يجب استعمالها للعناية بجمالك

الزيوت الطبيعية وفوائدها – تحتوي الزيوت النباتية على العديد من الخصائص التي تستخدم في العناية بالجمال للجسم والوجه والشعر، ومن الصعب أحيانًا معرفة الزيوت التي تفضلها، فإليك مجموعة مختارة من شأنها أن تساعدك في الحفاظ على جمالك.

زيوت طبيعية لتجميل الوجه

زيت ثمر الورد غني جدًا بالأحماض الدهنية وله العديد من الخصائص المفيدة في العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل. زيت ثمر الورد هو مُجدد طبيعي ممتاز للتجاعيد، وهو أيضًا علاج جيد مضاد للندبات.

يُنصح باستخدامه مرة واحدة يوميًا، لوضع القليل من الزيت على الجلد، ثم تدليك وجهك بحركات دائرية حتى الإيلاج.

زيت النيم النيم شجرة استوائية تنتج البذور عند تجفيفها. غني بالأحماض الدهنية ومضاد الجراثيم، هذا الزيت علاج ممتاز ضد البثور.

يستخدم زيت النيم موضعياً لعلاج الطفح الجلدي في الصباح والمساء عن طريق وضع قطرة على المناطق المصابة وتركه ينقع.

زيوت طبيعية للعناية بجمال الجسم

زيت جنين القمح يأتي زيت جنين القمح بشكل أكثر تحديدًا من جنين القمح، فهو مغذي للغاية وبالتالي يساعد في علاج أنواع الجفاف المختلفة التي قد يتعرض لها جلد جسمك.

عندما تكون بشرتك جافة جدًا، قم ببساطة بتدليك المناطق المصابة ببضع قطرات.

زيت المكاديميا اللوز الذي تنتجه المكاديميا غني جدًا بالدهون، ويوصى بشكل خاص باستخدامه لتقليل علامات التمدد. للقيام بذلك، قم ببساطة بتدليك أجزاء الجسم المصابة ببضع قطرات.

إذا كنت تستخدم الزيت كوسيلة وقائية، فقم بتدليك المناطق المعرضة لعلامات التمدد، وعادةً ما تكون المعدة والفخذين.

الزيوت الطبيعية وفوائدها زيوت طبيعية لتجميل الشعر

زيت الخردل زيت الخردل نبات متعدد الاستخدامات يقوي ويغذي ويمنع تساقط الشعر. ومن المعروف أيضًا أنه يحارب ظهور قشرة الرأس.

سهل التطبيق خففي بضع قطرات من الزيت ثم ضعيه قبل غسل الشعر بالشامبو لتغذيته، اتركيه لمدة 20 دقيقة تحت المنشفة. إذا كنت ترغب في منع تساقط الشعر والقشرة، فركز التطبيق على فروة رأسك عن طريق تدليكها. يمكنك مزج زيت الخردل مع زيت الخروع.

زيت مونوي مثالي للشعر التالف والمتقصف، يأتي زيت مونوي من زهور تياري. بالإضافة إلى أنه يتميز برائحة عطرة ويعمل على تنعيم الشعر وترطيبه.

دلكي الأطراف وخاصة الأطراف بالزيت، ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء قبل استخدام الشامبو.