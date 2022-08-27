أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية أن المرأة الإماراتية تشارك بفاعلية فِيْ مختلف المجالات.

وأضاف إن الاحتفال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية يعكس إيمان القيادة الرشيدة بدورها ومساهمتها الكبيرة فِيْ دفع مسيرة التنمية فِيْ دولة الإمارات نحو النمو والازدهار، وقد شهدنا ذلك من خلال مشاركتها النشطة فِيْ مختلف المجالات الاقتصادية. الاجتماعية والثقافِيْة والصعود إلَّى أعلى المناصب القيادية والقيادية فِيْ العمل الوطني خلال الخمسين عاما “. لقد أصبحت نموذجا يحتذى به فِيْ جميع دول العالم.

جهُود متواصلة

وأضاف إن جهُود دولة الإمارات مستمرة فِيْ توفِيْر بيئة محفزة وداعمة لقدرات المرأة الإماراتية وتنميتها وتمكينها اقتصادياً وسياسياً وثقافِيْاً، بالإضافة إلَّى تحقيق التوازن بين الجنسين كأولوية فِيْ استراتيجية الخمسين عاماً المقبلة، مما يسهم فِيْ استدامة الإنجازات التي حققتها والحفاظ على ريادتها فِيْ المؤشرات المؤتمر الدولي للمساواة بين الجنسين وفرص العمل حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً و 18 عالمياً فِيْ مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عَنّْ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2022.

وأشاد بالجهُود والتضحيات التي قدمتها المرأة الإماراتية فِيْ سبيل المساهمة فِيْ بناء الوطن، لا سيما جهُودها فِيْ تنفِيْذ خطة الدولة للتعافِيْ والنهُوض الاقتصادي بعد الوباء العالمي، حيث كان لها دور بارز وحيوي فِيْ إنجاح هذا. خطة، ودفع الاقتصاد الوطني للنمو بنسبة 3.8٪ فِيْ عام 2022.