الساعة كم خروج المدارس في الكويت 2022 ، دائما ما يثير التسائل من قبل اولياء الأمور والطلاب داخل دولة اكويت حول التعرف على الوقت المتعلق بخروج المدارس في الكويت بعد الانتهاء من الدراسة اليومية ، ويتم التعرف على ذلك الأمر من خلال الدليل المدرسي المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت ، حيث يشمل ذلك الدليل كل ما يتعلق بالعملية التعليمية من تاريخ بدء اليوم الدراسي وانتهائه، وكذلك الفترات الزمنية للفصول الدراسية وغيرها ، تابعوا معنا .

بداية العام الدراسي 2022-2023 الكويت

تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد في دولة الكويت مع دخول طلاب المرحلة الابتدائية إلى المدارس، وذلك يوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 م. أما بالنسبة للطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة، فيبدأ العام الدراسي يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022، بينما يبدأ طلاب المرحلة الثانوية عامهم الدراسي الجديد يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022 م.

في أي وقت تغادر المدارس في الكويت

تختلف مواعيد خروج الطلاب والطالبات من المدارس في الكويت حسب مرحلتهم الأكاديمية ؛ يوجد مواعيد خروج للمرحلة الابتدائية وأخرى للمرحلة المتوسطة والثانوية. تختلف هذه التواريخ في المرحلة الابتدائية عن تلك الموجودة في المرحلتين المتوسطة والثانوية ؛ لذلك نتعرف على مواعيد الخروج المدرسي في الكويت للمراحل التعليمية الثلاث من خلال الفقرات التالية.

ما هو موعد خروج المدرسة للمرحلة الابتدائية في الكويت

بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية، ينتهي وقت دراستهم اليومية الساعة 100 ظهرًا ؛ حيث يغادرون المدارس في هذا الوقت وهو موعد الفصل الخامس، وأما بالنسبة لبدء الدراسة اليومية لهؤلاء الطلاب فهي الساعة 730 صباحًا. مدة درس المدرسة الابتدائية الواحدة 60 دقيقة فقط.

ما هو موعد خروج المدرسة للمدرسة الإعدادية في الكويت

بالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية، ينتهي وقت دراستهم اليومية الساعة 205 مساءً ؛ حيث يتركون المدرسة في هذا الوقت وهو موعد الصف السادس. أما موعد بدء الدراسة اليومية لهؤلاء الطلاب والطالبات فسيكون في تمام الساعة 730 صباحًا عند بدء الدرس الأول. الفترة الثالثة مضافا إليها فترة الصلاة بعد الحيض الخامس.

ما هو موعد خروج المدرسة للمرحلة الثانوية في الكويت

أما المرحلة الثانوية، فيغادر الطلاب والطالبات المدارس في الكويت الساعة 205 بعد الظهر، وهي الفترة الزمنية السادسة، وهي الفترة الأخيرة. مثل المدرسة الإعدادية، فإن حصة المدرسة الثانوية هي 60 أو 55 دقيقة، وهذا يختلف من فصل إلى آخر. كما يحصل الطلاب على استراحة لمدة 15 دقيقة بعد الحصة الثالثة، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة بعد الفصل الخامس.

موعد إجازة منتصف العام 2023 الكويت

تناول التقويم الأكاديمي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت مواعيد إجازة منتصف العام لجميع المراحل التعليمية، والتي نتعرف عليها في النقاط التالية

المرحلة الابتدائية إجازة نصف العام للمرحلة الابتدائية بدولة الكويت يوم الأحد 22 يناير 2023 وتستمر هذه الإجازة حتى الخميس 2 فبراير 2023.

المرحلة المتوسطة إجازة نصف العام للمرحلة المتوسطة بدولة الكويت ستكون يوم الأحد 22 يناير 2023 وتستمر حتى الخميس 2 فبراير 2023.

المرحلة الثانوية إجازة نصف العام للمرحلة الثانوية بدولة الكويت يوم الأحد 22 يناير 2023 وتستمر هذه الإجازة حتى يوم الخميس 2 فبراير 2023.

الساعة كم خروج المدارس في الكويت 2022 ، دائماً ما تصدر وزارة التربية والتعليم الكويتية على ارفاق دليل للأهم المعلومات التي تم البحث عنها وقت البدء والخروج لجميع المستويات الأكاديمية التعليمية، كما سردنا لكم موعد إجازة منتصف العام 2023 الكويت .