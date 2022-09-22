موعد الالعاب النارية في جدة اليوم الوطني 92 الساعة كم ، من المعروف أن اليوم الوطني الذي يحتفل به ملك المملكة العربية السعودية هو أحد الأحداث والاحتفالات العديدة التي تمتلئ بالعديد من الفنانين والألعاب النارية الرائعة التي تملأ سماء المملكة ، لأن اليوم الوطني السعودي هو واحد من أيام خاصة والمهمة لعامة الناس في المملكة العربية السعودية ، حيث يشارك المواطنون والمقيمون في هذه الاحتفالات التي تعكس الثقافة والحضارة السعودية بجمال خاص وفخر ، والتي سنتعرف على الساعة كم موعد الالعاب النارية في جدة اليوم الوطني 92 .

جدول فعاليات اليوم الوطني 92 بجدة

تتمثل أنشطة جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي في الجدول التالي

فعالية المكان تاريخ ساعة العاب ناريه المواقف الموسمية بجدة 23 سبتمبر 2022 900 حتي 907 عروض جوية مقابل فندق جدة هيلتون 18-20 سبتمبر 2022 430 العروض البحرية الكورنيش 23 سبتمبر 2022 430 العروض العسكرية فن Pomenade 23 سبتمبر 2022 500 حفلات انفام حفلة الفنان احمد سعد مسرح بانش مارك طريق الملك تنطلق التذاكر في 9 يوم الاثنين 13 سبتمبر المهرجانات حديث الأمير ماجد من 21 إلى 24 سبتمبر 2022 500 حتي 1200 عروض الفولكلور السعودي فن Pomenade 22-23 سبتمبر 2022 من الساعة 6 مساءا حتى الساعة 12 منتصف الليل عروض الصوت والضوء فن Pomenade 23 سبتمبر 2022 – حائط فسيفساء لليوم الوطني فن Pomenade 22-23 سبتمبر 2022 – ركن اليوم الوطني فن Pomenade 22-23 سبتمبر 2022 – 360 درجة كشك الفيديو فن Pomenade 22-23 سبتمبر 2022 – عرض خاص للأطفال فن Pomenade 22-23 سبتمبر 2022 – حفلات جدة الفنية لليوم الوطني حفل الفنان سعود سنان فن Pomenade 22 سبتمبر 2022 من الساعة 6 مساءا حتى الساعة 12 منتصف الليل حفلات اليوم الوطني لفنون جدة حفل أحمد عاشور فن Pomenade 24 سبتمبر 2022 من الساعة 6 مساءا حتى الساعة 12 منتصف الليل

موعد إقامة الألعاب النارية في جدة اليوم الوطني 92 كم

تنطلق الألعاب النارية في جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين الموافق 23 سبتمبر 2022/1444 في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويستمر الإطلاق حتى الساعة التاسعة مساءً بالضبط، أي موعد انطلاق كل من مدينة الرياض العاصمة والدمام والخبر.

موقع الألعاب النارية بجدة اليوم الوطني 92

موقع الألعاب النارية في جدة لليوم الوطني السعودي 92 بحسب ما أعلنته الجهات الرسمية، هو موقع موسم جدة، ويمكن التعرف على باقي مواقع الفعاليات من خلال الجدول التالي

الأحداث المكان العاب ناريه جناح موسم جدة العروض البحرية أمام فندق جدة هيلتون وعلى الكورنيش الساحلي عروض جوية مقابل فندق هيلتون عروض الغناء فن Pomenade

يثير اهتمام جميع المواطنين داخل المحافظات المملكة العربية السعودية للتعرف على العرض المتعلق بكل مدينة منهم والساعة التي سيتم القيام به ، كونه من الفعاليات الرائعة والتي يهتم بها جميع المواطنين ، حيث تنطلق الاحتفالات النارية في جدة 23 سبتمبر 2022/1444 الساعة 9:00 مساءاً .