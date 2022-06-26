الساعة كَمْ تبدا الاختبارات النهائية الفصل الثالث 1443

فِيْ أي وقت تبدأ الامتحانات النهائية للفصل الثالث لعام 1443 مع بدء الامتحانات النهائية للفصل الثالث فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة يرغب الكثير من الطلاب فِيْ معرفة مَوعِد الامتحانات، لذلك سنتحدث عن مَوعِد الامتحانات النهائية للفصل الثالث وما هُو مَوعِد الامتحان .

مَوعِد الامتحانات الكتابية للفصل الثالث 1443

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بدء الامتحانات التحريرية للفصل الدراسي الثالث يوم الأحد الموافق 27 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 26 يونيو 2022، وتستمر الامتحانات حتى 1/12/1443. . بعد أن بدأت الامتحانات العملية والشفهِيْة فِيْ 20 1443 ذو العقدة.

فِيْ أي وقت تبدأ الامتحانات النهائية للنصف الثالث من عام 1443

تنطلق الامتحانات النهائية للفصل الثالث فِيْ تمام الساعة 700 صباحاً، يوم الأحد 27 ذي العقدة 1443 الموافق 26 يونيو 2022 م، بحسب بيان وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، كامتحانات نهائية. تستمر حتى 12/1/1443 هـ لتبدأ العطلة الصيفِيْة.

جدول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1443

قدمت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة برنامج الامتحانات النهائية للفصل الثالث حيث تبدأ الامتحانات العلمية فِيْ العشرين من ذي العُقدة وتستمر حتى الامتحانات التحريرية يوم 27 ذو العُقدة حتى نهاية العام الدراسي. الامتحانات فِيْ 1/12/1443 ويتضمن البرنامج المواعيد التالية

تاريخ انتهاء الصلاحية فِيْ النصف الثالث من عام 1443

ينتهِيْ الفصل الدراسي الثالث فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ 1 ذو الحجة 1443، الموافق 30 يونيو 2022، بعد الانتهاء من الامتحانات النهائية للربع الثالث، والتي بدأت بدورها فِيْ 20 ذو الحجة 1443، حيث تبدأ الإجازة الصيفِيْة رسمياً فِيْ 1 ذي الحجة 1443.

بداية عام دراسي جديد 1444

من المقرر أن يكون تاريخ البدء الرسمي للعام الدراسي الجديد القادم 1444 يومًا فِيْ الأول من صفر 1444، حيث لم تؤكد وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تاريخ البدء المعتمد للدراسات بعد الإجازة الصيفِيْة الممتدة. .

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن مَوعِد بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1443 ومَوعِد الامتحانات التحريرية فِيْ المملكة وانتهاء الفصل الثالث وذكرنا تاريخ بدء العام الدراسي الجديد.