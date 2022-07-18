الساعد عن زيارة بايدن هل تنبه ساكن البيت الأبيض إلى أخطائه الجسيمة!

وتعليقًا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، أوضح الكاتب والصحفي محمد السعد أن بايدن، الذي ينحدر من طبقة السياسيين الكلاسيكيين، أصبح أعرجًا حقًا في السياسة لأنه يحاول إرضاء المتطرفين اليساريين في الحزب. . الشباب ويتبعون خطىهم.

وأضاف السعيد، في مقال بصحيفة عكاظ بعنوان “هل تأخر السيد بايدن !”، أن بايدن سياسي يعيش في البيت الأبيض وصل محاطًا بالصقور من اليسار المنحرف الذي خطفوه واختطفوه. قرارات.

وتابع محمد السعيد “أتذكر منذ عام ونصف كيف وصف بايدن علاقاته بالرياض عندما قال إنهم شركاء وليسوا حلفاء، ثم أزال الحوثيين من تصنيفه الإرهابي، ثم عاد إلى إيران. . ” اتفاق نووي “وإلى نص المقال

من يراجع نتائج الزيارة

إذا كان هناك من يراجع نتائج زيارته لواشنطن فعليه أن يعود بسرعة إلى المنطقة ويكتشف ما فعله معلمه الرئيس من الأخطاء الجسيمة. حاول بايدن السير مثل أوباما والتفاوض مع كراجان، ولا ريجان سياسيًا براغماتيًا يؤمن بحلفائه وشركائه، ولا أوباما أنيقًا في تعاملاته مع الآخرين على الرغم من خلافاتهم.

في أعقاب زيارة السيد جو بايدن إلى جدة والضفة الغربية وتل أبيب الأسبوع الماضي، يبرز سؤال مهم للغاية

هل تأخر بايدن

هل وصل بايدن إلى المنطقة متأخرا سنة ونصف

الجواب على السؤال … تقول نعم جاء متأخرا جدا، وكان بإمكانه سد الفجوة الهائلة ليس فقط بينه وبين الرياض، ولكن أيضا بين القاهرة وأبو ظبي، أهم العواصم العربية النشطة والقادرة على مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. في أزمته السياسية والاقتصادية الحالية إذا كان قد وصل بعد أسابيع من توليه السلطة بدلاً من السماح للستائر الدخانية بفصل الرؤية وإعاقة الاتصال.

لم تكن واشنطن بحاجة إلى كل هذه الرحلة الطويلة، ولا إلى مناورات سياسية معقدة للوصول إلى الرياض، فالطريق إلى الرياض سهل للغاية، ومعادلته مبنية على احترام التحالف القديم والالتزام به وحقوق تكوين الجمعيات، على الرغم من أن الطريق الحالية إلى الرياض. تعاملت الإدارة الأمريكية مع السعوديين مثلما تعامل سكان البيت الأبيض من روزفلت إلى الرئيس ترامب، باستثناء إدارة أوباما، وتركت وعودهم الانتخابية في صندوق الوعد، مثلما فعل معظم الرؤساء الأمريكيين عندما تشابك أمامهم. وسائل الإعلام في الداخل وأمام الرأي العام الأمريكي والشرق أوسطي.

لكي نكون منصفين، كانت المملكة العربية السعودية دائمًا جزءًا من الحملات الانتخابية والمكائد بين الحزبين، الديموقراطي والجمهوري، في الولايات المتحدة، وعلى مدى العقدين الماضيين على وجه الخصوص، ونتيجة لانكشاف العالم. بسبب العولمة وشبكات التواصل الاجتماعي، كان صعود نجم المتطرفين اليساريين وتغلغل الدول المعادية للمملكة في وسائل الإعلام الأمريكية ومراكز صنع القرار، بهدف التأثير على السياسيين. نمت وانخرطت في أي نقاش سياسي داخل أروقة البيت الأبيض أو الغرفتين أو المنصات الصحفية، ويعزى الفشل الاقتصادي والأمني ​​لطبقة الأوزون إلى ذوبان الجليد في القطبين، وليس في نهاية المتطرفين. الحوادث التي أججتها المخابرات الغربية قبل غيرها.

طبقة من السياسيين الكلاسيكيين

أصبح بايدن، الذي ينتمي إلى طبقة السياسيين الكلاسيكيين، أعرجًا حقًا في السياسة. إنه يحاول إرضاء المتطرفين اليساريين في شباب الحزب والسير على خطاهم. إنه ليس ريغان ولا أوباما. هو سياسي يعيش في البيت الأبيض محاط بصقور من اليسار المنحرف خطفوه وخطفوا قراراته، محاطًا بالصحفيين الذين يمثلون أسوأ وسائل الإعلام والرشاوى والأموال التي تمر من الجانب الآخر من المحيط إلى دائما يحاصر الرئيس ويبقى في دائرة العداء تجاه السعودية لمعاملته بقسوة، وحتى الضغط عليه لمعاقبته على أخطاء لم يرتكبها.

جاء بايدن محملاً بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبها هو وحزبه ضد المنطقة منذ عام 2009، وهو العام الذي تولى فيه أوباما منصبه. ظل الحلفاء والشركاء مخلصين لتلك العلاقة لأكثر من مائة عام، وعندما قررت واشنطن من جانب واحد التخلي عنها و مغادرة الشرق، لم يلومه أحد، لقد سعوا فقط لتحقيق مصالحهم وأقاموا علاقات استراتيجية مع دول أخرى. لقد دفع الشرق الأوسط ثمناً لأمنه واقتصاده واستقرار دوله. مكلف للغاية، بسبب انجراف الولايات المتحدة وراء سياسات معادية. كانت مصر والبحرين واليمن وليبيا دولًا مستقرة حتى قرر أحد سكان البيت الأبيض التلاعب بأمنها دون سبب سوى افتتانه بالخطاب اليساري والإخوان المسلمين المتطرفين. البيت الأبيض لم يتوقف عند هذا الحد، بل حاول التلاعب بأمن حلفائه التقليديين في الخليج، واليوم يريد بايدن أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، ولا يزال الشرق العربي ينزف، والعديد من دوله المتذبذبة. والشعوب من المشردين واللاجئين والفقراء والمعوزين.

هل حذرت ساكن البيت الأبيض من الخطأ

هل يحذر المقيم في البيت الأبيض من خطأ الخروج من الشرق الأوسط، أم أنه مناورة مؤقتة حتى نهاية أزمة أوكرانيا، وبدلاً من ورشة عمل داخلية تنتقد القرارات الخاطئة وتحاول إصلاحها، حاول بايدن التخلص منها كرة من نار لسكان المنطقة العربية، معتقدين أن مجرد التهديد بالعودة يكفي لسرقة قلوبهم وعقولهم والعودة إلى منطقة التحالف هرولاً، وما لم تنجح الأوهام والأحلام.

أتذكر منذ أكثر من عام بقليل كيف كان بايدن يصف علاقاته مع الرياض كشركاء وليس كحلفاء، ثم يزيل الحوثيين من تصنيفهم كإرهابيين، ثم يعود إلى الاتفاق النووي الإيراني.

كان من المتوقع أن يفتح الجميع صدورهم للاحتفال بعودة القائد المنتصر “الجنرال بايدن” إلى الشرق الأوسط، لكن الأرواح لم تعد نفس الأرواح، ولم يعد الناس هم نفس الناس، ولا الجو كما هو.