الساعه كم تبدا الحصه الاولى 2022 الكويت ، يتسائل العديد من الطلاب وخاصة الأولياء الأمور من الأباء والامهات حول التعرف على الوقت الذي تبدأ به الحصة الاولى في الدراسة ياتي ذلك للعمل على توصيل ابنائهم بالوقت المناسب دون التاخير عن الفصل الدراسي لجميع المراحل الدراسية والمراحل التعليمية ، ويمكنهم التعرف على ذلك عبر الدليل الذي ترفقه الوزارة التربية والتعليم الكويتية والذي يتم تحديد به جميع المعلومات التي تتعلق ببدأ المرحلة الدراسية ، تابعوا معنا .

بداية العام الدراسي 2022-2023 الكويت

يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 في دولة الكويت في شهر سبتمبر 2022 م وتحديداً يوم الأحد الموافق 25 من الشهر الجاري ؛ في هذا اليوم سيبدأ طلاب المرحلة الابتدائية يومهم الأول من العام الدراسي الجديد، ثم يتبعهم طلاب المدارس الإعدادية والثانوية الذين يبدأون العام الدراسي يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 م، وهؤلاء هم المعتمدون رسمياً. المواعيد التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الكويتية منذ عدة أيام.

في أي وقت تبدأ الدرجة الأولى في الكويت

يبدأ الدرس الأول في الكويت لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية الساعة 730 صباحًا وينتهي الساعة 830 صباحًا ؛ أي أن وقت الحصة 60 دقيقة. أما الطلاب والطالبات الذين يدرسون في المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال الفترة المسائية، فيكون الفصل الأول في الساعة 400 مساءً، وينتهي الساعة 500 مساءً، ويكون الفصل 60 دقيقة. مثل هذا.

مواعيد الدراسة في الكويت

تختلف مواعيد الدروس خلال اليوم الدراسي في الكويت حسب المستويات الأكاديمية ؛ نظرًا لأن طلاب المدارس الابتدائية يتلقون 5 دروس فقط في اليوم الدراسي، ويحصل طلاب المدارس الإعدادية والثانوية على 6 دروس في اليوم الدراسي ؛ في الفقرات التالية سنتعرف على مواعيد بدء وانتهاء الفصول للمراحل التعليمية الثلاث في الكويت.

جداول حصص مدرسة ابتدائية الكويت

يوضح الجدول التالي تواريخ بدء وانتهاء الفصول الخمسة التي يتلقاها طلاب المرحلة الابتدائية في الكويت

فترة من إلي زمن أول 730 830 60 دقيقة الثاني 835 935 60 دقيقة الثالث 940 1040 60 دقيقة فترة إستراحة 1040 1055 15 دقيقة الرابع 1055 1155 60 دقيقة الخامس 1200 100 60 دقيقة

موعد المدرسة الإعدادية الكويت

يوضح الجدول التالي تواريخ بدء وانتهاء الفصول الستة التي يتلقاها طلاب المرحلة الإعدادية في الكويت

فترة من إلي زمن أول 730 830 60 دقيقة الثاني 835 935 60 دقيقة الثالث 940 1040 60 دقيقة فترة إستراحة 1040 1055 15 دقيقة الرابع 1055 1155 60 دقيقة الخامس 1200 1255 55 دقيقة فترة الصلاة 1255 110 15 دقيقة السادس 110 205 55 دقيقة

مواعيد الحصص لمدرسة ثانوية الكويت

يوضح الجدول التالي تواريخ بدء وانتهاء الفصول الستة لطلاب وطالبات المدارس الثانوية في الكويت

فترة من إلي زمن أول 730 830 60 دقيقة الثاني 835 935 60 دقيقة الثالث 940 1040 60 دقيقة فترة إستراحة 1040 1055 15 دقيقة الرابع 1055 1155 60 دقيقة الخامس 1200 1255 55 دقيقة فترة الصلاة 1255 110 15 دقيقة السادس 110 205 55 دقيقة

الساعه كم تبدا الحصه الاولى 2022 الكويت ، قد اوضحنا لكم أن وزارة التربية والتعليم لدولة الكويت لكل عام ترفق الدليل الخاص بالعملية التدريسية من تاريخ بدأ الدراسة وأوقات الاختبارت والاجازات وموعيد الحصص الدراسية لجميع المستويات التعليمية ، وتبدأ الحصة الاولى على الساعة 7:30 صباحاً .