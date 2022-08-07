السبب الحقيقي وراء انفصال كيم كارداشيان وبيت ديفِيْدسون

بعد أن أكدت تقارير صحفِيْة حَقيْقَة خبر انفصال النجمة كيم كارداشيان عَنّْ عشيقها بيت ديفِيْدسون، بدأ الكثيرون يتساءلون عَنّْ سبب الانفصال المفاجئ.

وفِيْ هذا الصدد كشف موقع “بيج سيكس” أن السبب الرئيسي وراء انفصال النجمين هُو اختلاف العمر واختلاف العقليات وطريقة التفكير فِيْ أشياء كثيرة.

ونقل الموقع عَنّْ مصدر مقرب من النجمين قوله “بيت يبلغ من العمر 28 عامًا وكيم يبلغ من العمر 41 عامًا، مما يعَنّْي أنهما فِيْ مراحل عمرية مختلفة تمامًا فِيْ الوقت الحالي، وتأثير ذلك عليهما بدأ للتو. تخفِيْض”. وضح.”

وتابع المصدر، “بيت يتعامل بعفوية كبيرة وتسرع، ويطلب من كيم القدوم إلَّى نيويورك، أو أينما كانت فِيْ أي وقت، لكن كيم أم لأربعة أطفال، وهذا الأمر ليس بهذه السهُولة بالنسبة لها، خاصة. لأنها تود التركيز كثيرًا على أطفالها وتربيتهم “. .

وتابع المصدر، “كيم، التي تدير مجموعة من المشاريع الخاصة وهِيْ فِيْ برنامج الواقع، مستنزفة تمامًا من تلك العلاقة والأشياء الأخرى التي تحدث فِيْ حياتها”.

دخلت كيم فِيْ حالة توتر مع زوجها السابق، كاني ويست، مؤخرًا بسبب خلافهما على أطفالهما، خاصة بعد ارتباط كيم بالممثل الشاب بيت ديفِيْدسون، حيث أعلن كاني مرارًا أنه لن يسمح لأي شخص آخر. . التدخل فِيْ حياة أبنائهم، أو أن يكون لهم دور قريب أو بعيد فِيْ تربية أبنائهم أو الاقتراب منهم.

وهنا قال المصدر مرة أخرى، “عَنّْدما يكون كيم مع شخص آخر، يتدخل كاني لإثارة قضايا للأطفال، ويحاول اتباع طريقة فرق تسد، حيث لا يمكنه تحمل ذلك عَنّْدما يكون كيم مع اي شخص اخر.”

وتابع المصدر “كيم أم مخلصة حقًا، وأولادها دائمًا يأتيون فِيْ المرتبة الأولى فِيْ أولوياتها، وهِيْ تريد وتحتاج إلَّى روح الانسجام فِيْ المنزل وفِيْ حياتها”.

تجدر الإشارة إلَّى أن كيم تزوجت من كاني سابقًا فِيْ مايو 2014 ولديها 4 أطفال الشمال (9 سنوات)، القديس (6 سنوات)، شيكاغو (4 سنوات) وسالم (3 سنوات)، وبعد سنوات. من الحب والفهم. ، تقدمت كيم بطلب الطلاق من كاني فِيْ فبراير 2022.