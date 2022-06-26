السبب الحقيقي وراء تكون حصى المرارة

المرارة عبارة عن عضو مجوف يقع في منخفض ضحل تحت الفص الأيمن من الكبد، ولونه رمادي مزرق، على شكل كمثرى، وتخزين الصفراء هو وظيفته الرئيسية، ويستخدم في الصفراء في هضم الدهون من الطعام.

كن مرارة

الأسطورة “النظام الغذائي الغني بالدهون يسبب حصوات المرارة”.

معظم أنواع حصوات المرارة هي حصوات الكوليسترول، والطريقة التي تتطور بها حصوات المرارة هي عندما يكون لديك كميات عالية مركزة من الكوليسترول ونقص في الصفراء.

السبب الجذري الحقيقي لحصوات المرارة هو عدم وجود ما يكفي من الصفراء لأنه يمنع نمو حصوات المرارة ويمنع تكوين الكوليسترول فيها.

الصفراء عبارة عن سائل يصنع في الكبد ويتركز في كيس المرارة بنحو 20 مرة ويساعد على استخلاص العناصر الغذائية من الطعام – الفيتامينات التي تذوب في الدهون والأحماض الدهنية الأساسية.

أسباب نقص الصفراء

مستويات عالية من هرمون الاستروجين – الحمل وحبوب منع الحمل،

العلاج بالهرمونات البديلة مستويات عالية من الكورتيزول (هرمون التوتر) – الإجهاد يقلل العصائر والمخدرات،

مستويات الأنسولين المرتفعة – مرضى السكري، ومرضى السكر، والسكر المرتفع ومتناول الكربوهيدرات، والأشخاص الذين يتناولون الطعام بشكل متكرر

نظام غذائي قليل الدسم – (الدهون المشبعة تساعد في إفراز العصائر). تؤدي زيادة الدهون في النظام الغذائي إلى تقليل حصوات المرارة، أي اتباع حمية الكيتو.

الكبد الدهني – يأتي من مستويات الأنسولين العالية.

مضادات الحموضة – تقلل الحموضة في المعدة وتتداخل مع تحفيز الصفراء. أنت بحاجة إلى معدة حمضية لإفراز العصائر.

أعراض انخفاض الصفراء

انتفاخ البطن، وعسر الهضم، وانتفاخ البطن، والإمساك، وآلام الكتف الأيمن، والصداع الأيمن، وآلام الجانب الأيمن العلوي، وآلام الكتف الأيمن.