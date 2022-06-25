السبب وراء تشنجات القدم ليلا

يعاني بعض الأشخاص من تقلصات في الساق تزداد سوءًا في المساء وتؤدي إلى الألم وصعوبة في الحركة، ويمكن اعتبار تقلصات الساق من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا لكثير من الناس.

أسباب التقلصات

تحتاج العضلات إلى التمدد، والتغيرات الموسمية، والإجهاد الشديد، وسوء التغذية، والوقوف طوال اليوم، وتناول بعض الأدوية، وتناول بعض الأدوية، والحمل، وبعض الأمراض، والتقدم في السن،

اثنان من أكثر المعادن شيوعًا التي يمكن أن تسبب التقلصات

البوتاسيوم

• يتحكم في طاقة الخلية

• يشارك في مضخة الخلية

• يشارك في الأعصاب / العضلات

• يؤثر على النوم

المغنيسيوم – هو عامل مساعد أو معدن مشترك يحتوي على أكثر من 300 إنزيم.

• يشارك في عمل الأعصاب والعضلات بما في ذلك القلب.

• يولد ATP، وهي طاقة الخلايا.