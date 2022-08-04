السبت آخر مهلة لتأكيد القبول في جامعة الطائف

يواصل المرشحون للقبول في جامعة الطائف تأكيد عملية القبول للكليات التي تم ترشيحهم لها حتى الموعد النهائي الذي حددته الجامعة يوم السبت المقبل 8/1/1444 هـ.
وكانت الجامعة قد دعت الطلاب المقبولين للدخول إلى بوابة القبول ومن ثم اختيار خدمة تأكيد القبول للحصول على رقم الجامعة، مؤكدة أنه سيتم إلغاء القبول في حالة عدم التثبيت.
معايير القبول بجامعة الطائف
سبق للجامعة أن أعلنت أن معايير التفرقة والقبول هي كما يلي
|الطب الصيدلة طب الأسنان
|30٪
|30٪
|40٪
|العلوم الطبية التطبيقية، الهندسة، علوم الحاسب وتقنية المعلومات
|30٪
|30٪
|40٪
|علوم
كلية إدارة الأعمال (تخصص المحاسبة والاقتصاد)
كلية التصاميم والفنون التطبيقية (تخصص التصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي)
|40٪
|30٪
|30٪
|التربية والآداب والقانون واللوائح وباقي تخصصات كلية إدارة الأعمال وباقي تخصصات كلية التصميم والفنون التطبيقية
|خمسون٪
|خمسون٪
|–
|الجامعة التطبيقية (دبلوم)
|التخصصات العلمية
|40٪
|30٪
|30٪
|العلوم الإنسانية
|خمسون٪
|خمسون٪
|–
|الكلية الجامعية بالكلية الجامعية تربة بالكلية الجامعية الخرمة في رانيا
|تطبق شروط ومعايير القبول في كل مقرر مماثل في الحرم الجامعي الرئيسي للجامعة بالطائف.