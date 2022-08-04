السبت آخر مهلة لتأكيد القبول في جامعة الطائف

يواصل المرشحون للقبول في جامعة الطائف تأكيد عملية القبول للكليات التي تم ترشيحهم لها حتى الموعد النهائي الذي حددته الجامعة يوم السبت المقبل 8/1/1444 هـ.

وكانت الجامعة قد دعت الطلاب المقبولين للدخول إلى بوابة القبول ومن ثم اختيار خدمة تأكيد القبول للحصول على رقم الجامعة، مؤكدة أنه سيتم إلغاء القبول في حالة عدم التثبيت.

معايير القبول بجامعة الطائف

سبق للجامعة أن أعلنت أن معايير التفرقة والقبول هي كما يلي