الستار هو المنطقة التي تلتي القشرة الأرضية ، يعتبر علم دراسة ظواهر وطبقات الأرض من العلوم التي أثار الاهتمام من قبل العلماء والتي وصلوا اليها نتيجة العديد من الدراسات والألبحاث في دراسة طبقات الأرض ، والتي تقسم الى عدد من الطبقات ، وتعتبر طبقة الستار من الطبقات ذات الأهمية للأرض ، وإن الستار هو المنطقة التي تلي القشرة الأرضية ، إلى جانب ما هو سمك القشرة من طبقات الأرض بالكيلومترات، تابعوا معنا .

الوشاح هو المنطقة الواقعة تحت القشرة الأرضية

تتكون الأرض من عدة طبقات، هذه الطبقات هي القشرة، والغلاف الصخري، والمحيط، وضغط الأرض، وطبقة الوشاح العلوي، والغطاء السفلي، وطبقة اللب الخارجي، بالإضافة إلى اللب الداخلي، والستارة. وعليه فقد تبين أن

البيان صحيح.

رتب طبقات الأرض من الأقل كثافة إلى الأكثر كثافة

يتم تمثيل طبقات الأرض بالترتيب بدءًا من الأقل كثافة إلى الأكثر كثافة بالنقاط التالية

القشرة.

الستار.

اللب الخارجي.

النواة الداخلية.

سمك طبقات الأرض

يتم تمثيل سماكة كل طبقة من طبقات الأرض بالنقاط التالية

القشرة حوالى 40 كم.

الغلاف الصخري حوالي 40-400 كم.

محيط ضغط الأرض حوالي 400-650 كم.

طبقة الوشاح العلوي 650-2700 كم.

يبلغ سمك الوشاح الأدنى حوالي 2900 كيلومتر.

الطبقة الأساسية الخارجية سمكها حوالي 2890-5150 كم.

اللب الداخلي سمكه حوالي 5150-6378 كم.

طرق دراسة طبقات الأرض

تتمثل أهم طرق دراسة طبقات الأرض في النقاط التالية

تجارب مع كل من الصخور والمعادن.

أدلة على مغناطيسية الأرض، وجاذبيتها، وفقًا لعدة تجارب أجريت عليها.

دراسات عن الزلازل التي تضرب الأرض وتحديدا موجات تلك الزلازل.

الستار هو المنطقة التي تلتي القشرة الأرضية ، تعتبر الكرة الأرضية تتكون من العديد من لطبقات كما وضحنا لكم وهي هنالك الطبقات الصغرية والمائية وطبقات المنطقة الوسطى ، وطبقات النواة ، وسردنا ترتيب طبقات الأرض من الأقل كثافة إلى الأكثر كثافة .