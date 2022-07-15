السجاد البنفسجي في مراسم استقبال بايدن بقصر السلام 

وصل الرئيس جو بايدن إلى جدة ظهر اليوم الجمعة، وكان في استقباله بالمطار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. ما هو سبب ذلك

كان من المعتاد في مراسم استقبال الضيوف المهمين تغطية الأرضيات بالسجاد الأحمر، لكن تميزت المملكة عن غيرها بلون مختلف وهو الأرجواني، اعتبارًا من مايو 2022.

اعتبارًا من هذا التاريخ، تم اعتماد اللون الأرجواني في أعمال استقبال الضيوف الرسميين للبلاد، بمن فيهم الرؤساء والوزراء والسفراء وممثلو الدول الشقيقة والصديقة.

سر السجادة الارجوانية

لم يأتي اختيار هذا اللون مصادفة، بل يرمز إلى 4 أشياء على النحو التالي

في الربيع، تلال المملكة مطلية بالخزامى، لتشكل منظرًا طبيعيًا خلابًا عبارة عن غطاء طبيعي به كرة أرضية أرجوانية.

الطبيعة والكرم

مثلما تنعم الطبيعة بحالة من الجمال الخلاب من خلال هذه الزهور، فإن أهل المملكة، مثل طبيعتهم، كرماء وكريمون، وبالتالي فإن اللون يعكس هذه المشاعر الإيجابية.

البعد الثقافي السعودي

حواف السجادة الأرجوانية الجديدة مزينة ومنسوجة بقطع السدو التقليدية، وهي إحدى الحرف الشعبية الأصيلة في المملكة العربية السعودية، لذلك فإن السجاد الاحتفالي الأرجواني يحظى بحضور بارز لهذا العنصر الثقافي.

التجديد والنمو

إن اختيار هذه السجادة غير الحمراء المعتادة يرمز إلى تمسك المملكة العربية السعودية بهويتها الخاصة، كما يعكس حالة التجديد والنمو التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030، من حيث التجديد المستمر والاعتزاز بالهوية والحضارة.

السجاد الأرجواني في قصر السلام

لحظة من التحضير قبل استلام بايدن