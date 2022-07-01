السجن أشهر وغرامة تصل 50 ألف ريال عقوبة نقل غير المصرح لهم بالحج

وأكد الأمن العام أن كل من ينقل أشخاصا غير مصرح لهم بالحج سيعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال عن كل شخص ينقل.

عقوبة نقل الأشخاص غير المصرح لهم لأداء فريضة الحج.# سلام_آمن pic.twitter.com/6N2PCjiiVP

– المرور السعودي (eMoroor) 1 يوليو 2022

عقوبة الوصول

وأبلغه الأمن العام في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه في حال كان الناقل وافدًا سيتم ترحيله بعد قضاء العقوبة الصادرة بحقه، كما أنه ممنوع من دخول المملكة. وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.

مصادرة المركبات

وأضاف أن مصادرة السيارة المستخدمة للنقل مطلوبة قانونًا أيضًا إذا كانت ممتلكاتها مملوكة للناقل أو الشريك أو المتعاون في المخالفة والتشهير بالمخالف.