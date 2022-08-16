السجن سنة والغرامة عقوبة صنع أو حيازة أوراق شبيهة بالنقود

وأكدت النيابة العامة أن كلمة (نقود) في نظام العقوبات الخاص تعني تقليد وتقليد النقود والعملات المعدنية بكافة أنواعها، بغض النظر عن نوع المعدن المسك، وكذلك النقود الورقية المتداولة قانونًا داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. . .

صنع أو بيع

قالت النيابة العامة يعاقب كل من صنع أو حاز بقصد البيع لغايات ثقافية أو صناعية أو تجارية مسكوكات أو أوراقا تشبه العملة المتداولة قانونا في المملكة، وهذا التشابه يضلل الجمهور. بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى ألفي ريال.

وأشار إلى أن هناك بحسب المادة 4 من النظام الجنائي لتزوير الأموال وتزييفها.