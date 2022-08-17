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السجن سنة وغرامة 1000 ريال لمن يزيف النقود الورقية أو المعدنية

كتب newsaفي آخر تحديث

حذرت النيابة العامة من ارتكاب جريمة تزوير العملات المعدنية بجميع أنواعها مهما كان نوع المعدن المسكوك أو تقليد النقود الورقية المتداولة قانوناً داخل المملكة أو خارجها.

فيديو | النائب العام الحبس والغرامة لمن يصنع أو يزور العملة أو النقود الورقية#الإخبارية pic.twitter.com/rEjWn507oo

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 17 أغسطس 2022

عقوبة تزوير وتزييف النقود.

أوضحت النيابة العامة أن من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعًا من المعدن أو الورق تشبه العملة المتداولة قانونًا في المملكة العربية السعودية، وهذا التشابه يسبب التباسًا في علانية، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى ألف ريال.