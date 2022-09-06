السجن لـ”نجم الشباب”.. سعودي سبورت يكشف 3 مفاجآت عَنّْ سانتي مينا

يمر النجم الإسباني سانتي مينا، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، بأيام صعبة، قبل الأحداث المتتالية، اليوم الثلاثاء، حول إعدامه حكَمْا بالسجن 4 سنوات.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | الفِيْفا يستجيب. هل يشارك محمد كنو مع الهلال ضد الزمالك

وأدار الشباب أكبر صفقات صيف 2022 فِيْ المملكة العربية السعودية، والتي ضمت النجم سانتي مينا، على سبيل الإعارة، من سيلتا دي فِيْجو بإسبانيا، لمدة موسم رياضي واحد، حتى صيف 2023.

حبس “نجم الشباب” السعودية الرياضية تكشف 3 مفاجآت عَنّْ سانتي مينا

يتمتع الشباب مع المدرب الإسباني فِيْسينتي مورينو بخدمات المهاجم سانتي مينا، خاصة عَنّْدما بدأ فِيْ اكتشاف مسار الهدف، وتمكن من التسجيل فِيْ أول مباراتين له فِيْ الدوري السعودي “روشن”، وكلاهما ضد الباطن. وأبها على التوالي.

فِيْ “سعودي سبورت” نعرض لكَمْ 3 مفاجآت جديدة حول حكَمْ السجن الذي يهدد مستقبل سانتي مينا سواء مع الشباب أو مع كرة القدم

– لن يتمكن سانتي مينا من المشاركة فِيْ مباراة الشباب المقبلة، ضد الطائي، الخميس المقبل، حيث أجبره مكتب المدعي العام الإسباني على المثول فِيْ نفس اليوم، أمام محكَمْة ألمرية.

تستأنف مينا حكَمْا بالسجن 4 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي.

– تخشى النيابة الاسبانية أن يكون سانتي مينا قد وقع تأسيسه على الحدث، بهدف الهروب إلَّى السعودية، من عقوبة بالسجن، يقترح بسببها، الخميس المقبل، اعتقاله مؤقتا.

ولم يعلق الشباب حتى الآن على موقف المهاجم سانتي مينا من غيابه أو مشاركته فِيْ مباراة الطائي، ضمن الجولة الثالثة من دوري “روشن” السعودي.