السجن للمغني الأمريكي آر كيلي بتهمة الاتجار بالجنس.. وهذه مدة العقوبة

حُكَمْ على المغني الأمريكي آر كيلي بالسجن لمدة 30 عامًا بعد إدانته العام الماضي بتهم اتحادية بالابتزاز والاتجار بالجنس باستخدام سنوات شهرته فِيْ الاعتداء على الضحايا الذين اعتدى عليهم جنسيًا، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيو. يورك. يورك.

طلب المدعون من القاضي أن يحكَمْ على كيلي، 55 عامًا، بالسجن لأكثر من 25 عامًا، بينما طالب محاموه بالسجن لمدة 10 سنوات، وهُو الحد الأدنى الإلزامي لعقوبته، أو أقل، بسبب الحياة الصعبة التي عاشها كيلي. طفل. نشأت فِيْ منزل فقير، يعاني من العَنّْف المنزلي، وتعرضت للإيذاء الجنسي منذ أن كانت صغيرة جدًا.

كان الناجون من إساءة معاملة كيلي يمسكون بأيديهم بينما كانوا يتلون الصلوات بينما بدأت قاضية المقاطعة الأمريكية آن دونيلي بإصدار الحكَمْ. بينما لم تظهر كيلي، التي كانت ترتدي زي السجن البني، والنظارات ذات الحواف الداكنة والقناع الأسود، أي عاطفة خلال جلسة الاستماع فِيْ المحكَمْة الفِيْدرالية فِيْ بروكلين.

ووجه القاضي كلماتها إلَّى كيلي واسمها الكامل روبرت سيلفستر كيلي قائلة “لقد تركت أثراً من النفوس المحطمة”.

فِيْ الحكَمْ، أشار دونيلي إلَّى طفولة كيلي المؤلمة، والتي تعرض خلالها مرارًا للاعتداء الجنسي من قبل أفراد عائلته، مؤكدًا أنه على الرغم من الخطورة التي تعرض لها، إلا أن هذا ليس عذراً لجرائمه.

فِيْ سبتمبر الماضي، وجهت هِيْئة محلفِيْن لوائح اتهام ضد كيلي فِيْ تسع تهم، بما فِيْ ذلك تهمة ابتزاز وثماني تهم بانتهاك قانون مان للاتجار بالجنس، بينما اتهم المدعون العامون فِيْ المنطقة الشرقية من نيويورك كيلي باستخدام مكانتها الشهِيْرة. ازالة. استهداف وجذب ضحاياهم، بمن فِيْهم الفتيان والفتيات ؛ لإشباعك الجنسي.

شملت المحاكَمْة الفِيْدرالية التي استمرت خمسة أسابيع فِيْ بروكلين المحلفِيْن الذين استمعوا إلَّى شهادات من ضحايا تعرضوا لاعتداء جنسي وجسدي من قبل كيلي.

كَمْا استمعت المحكَمْة إلَّى أشخاص متورطين فِيْ ترتيب زواج المطربة الشهِيْرة من الفنانة الراحلة “عالية” عام 1994، وفِيْ الحصول على وثائق زواج غير شرعية، حيث كانت المغنية تبلغ من العمر 15 عامًا وقتها واعتقدت أنها حامل به.

تجدر الإشارة إلَّى أن كيلي قضى السنوات الثلاث الماضية خلف القضبان، وقد شهد خلالها أحداثًا صعبة، بما فِيْ ذلك تعرضه للضرب على يد سجين آخر فِيْ عام 2022 والقتال مع Covid-19 فِيْ وقت سابق من هذا العام.