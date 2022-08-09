السجن والتشهير والإبعاد لمقيمين خزنا لحومًا فاسدة

قامت وزارة التجارة بقذف اثنين من المقيمين من الجنسية الهندية والبنغلاديشية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، بعد ثبوت مشاركتهما في تحويل محل إقامتهما إلى مستودع لتخزين اللحوم. مجهول المنشأ بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف.

جائزة

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات سكاكا بحق المخالفين، والذي تضمن غرامة والسجن لمدة ثلاثة أشهر. الطرد من المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة إلى العمل، والتشهير بنشر الحكم في صحيفتين على نفقتهم، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف المبالغ المحجوزة.

تمكنت فرق المراقبة من ضبط أكثر من 2000 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تم تخزينها بالمخالفة للاشتراطات الصحية.

كشف الجاني

أبرزت وزارة التجارة استمرار توقيف المخالفين لنظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات القانونية المناظرة. وينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى مليون ريال، أو كليهما، والتشهير بالمخالفين المتهمين، وترحيل العمال المخالفين.

وحثت الوزارة جميع المستهلكين على تقديم شكاواهم بشأن المخالفات التجارية من خلال تطبيق “إشعار تجاري”، أو من خلال مركز الاتصال رقم 1900.