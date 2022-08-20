السجن والغرامة عقوبة انتهاك وسرقة الصور

أكد مدير الأعمال الفنية والأدبية في حقوق الملكية الفكرية، أحمد عسيري، أن التعدي على الصور وسرقةها يعاقب عليها بالحبس، ويجب الحصول على إذن من صاحب الصورة.

فيديو | مدير حقوق المؤلف للمصنفات الأدبية والفنية في الملكية الفكرية أحمد عسيري

الاغتصاب وسرقة الصور يعاقب عليه بالسجن، ويجب الحصول على إذن من صاحب الصورة # program_120#الإخبارية pic.twitter.com/F0Q0yyQx3X

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 20 أغسطس 2022

عقوبات مختلفة

وأضاف عسيري، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن هناك عقوبات متنوعة تبدأ بالالتزام وتنتهي بالحبس والغرامة والقذف، بحسب المخالفات المنصوص عليها في المادة 21 من النظام.

وأشارت إلى أن الانتهاكات تشمل التقاط صور على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن أصحاب الحقوق.