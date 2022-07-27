السجن والغرامة عقوبة نشر مقاطع فيديو مسيئة على تيك توك

كشف المحامي عطية العنزي، تفاصيل الغرامات والعقوبات المفروضة على نشر مقاطع فيديو مسيئة وغير لائقة على موقع تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي.

# صباح_السعودية | المحامي عطية العنزي مقاطع فيديو مسيئة منتشرة على تيارات تيك توك عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وإذا كان الجاني مقيمًا فسيتم ترحيله من المملكة إلى الأبد. # قناة_السعودية pic.twitter.com/s7gjJphSn1

– Sabah Alsaudiah 🇸🇦 (SabahAlsaudiah) 27 يوليو 2022

عقوبات وغرامات مختلفة

وقال العنزي خلال مقابلة مع برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، إن العقوبة تختلف باختلاف الفيديو الذي يتم بثه، مشيرا إلى ضرورة التفريق بين الإعلانات ومقاطع الفيديو الأخرى. . التي يتم بثها على Tik Tok أو Snapchat أو تدفقات الوسائط الاجتماعية الأخرى. .

عقوبة لنشر إعلان

وأوضح أن عقوبة نشر إعلان ما هي منع تسويقه في المملكة، وإلغاء ترخيص المنصة التي نشرته إلى الأبد، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وإذا تكررت المخالفة مرة أخرى، فيمكن لهذا المبلغ. أن تضاعف.

جريمة

وبشأن مقاطع الفيديو المسيئة التي تحتوي على محتوى وإيحاءات جنسية، أكد أن هذه الفيديوهات تعتبر جريمة ويعاقب النظام بالسجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة هذه الفاتورة وإلغائها نهائيا. .

وأشار إلى أن هذا الحكم ينشر في الجريدة الرسمية، بإذن مسبق من السلطة القضائية، وفي حال كان مرتكب هذه الجريمة مقيما سيتم إبعاده نهائيا من أراضي المملكة بعد إدانته. تم إثباته، ولا يسمح لك بالعودة إليه مرة أخرى.

وأضاف “للأسف، يعتقد الكثير منهم أنهم محصنون من العقاب لأنهم يبثون المحتوى حسب معتقداتهم ووجهة نظرهم وشخصيتهم”، مشيرًا إلى أن حرية التعبير حقيقة ومكفولة للجميع بموجب القانون. ولكن بما لا يخالف الشريعة والنظام والآداب العامة.

يشار إلى أن شرطة الرياض سبق لها أن ألقت القبض على مواطن ظهر في بث مباشر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.