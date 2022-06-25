السجن وغرامة تصل لنصف مليون ريال عقوبة الإساءة لكبار السن

وقالت الدكتورة أسيل الجعيد أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة تصل عقوبة إساءة معاملة المسنين إلى غرامة نصف مليون ريال أو الحبس لمدة تصل إلى سنة.

مادة (16)

وأضاف، خلال مداخلة لقناة الإخبارية، أن المادة 16 من القانون تجرم أيضا التصرف بأموال المسنين دون موافقتهم الصريحة، مشيرا إلى أن دور الرعاية لا تقبل خدمة كبار السن إلا. بعد الموافقة عليها أو إصدارها. من حكم محكمة.

قوة العقاب

وأشار إلى أن القانون اهتم بشدة بهذه العقوبات وعدم الإضرار بمسألة التماسك الأسري، فأعطاه القاضي صلاحية فرض عقوبة بديلة، مثل تنظيف المساجد وأنواع الخدمة الاجتماعية الأخرى، مشيرا إلى أن وزارة تختص الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برعاية حقوق كبار السن وصرف النفقة إذا كانت الأسرة لا تملك القدرة على رعايتهم.