السجن 3 سنوات عقوبة التشبه بجنس آخر

كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن عقوبة الظهور أو الملابس التي يقلد فيها جنسًا آخر يمكن أن تصل إلى 3 سنوات في السجن وفق النظام الجنائي الجديد الذي سيصدر قريبًا.

بالكاد

وقال الوهيبي، خلال تصريحات للقناة السعودية، إن هناك عقوبات قاسية للغاية تنتظر من يقلد الجنس الآخر من حيث الملبس والمظهر والجسد.

جريمة وليست جريمة

وأشار إلى أن الظهور بملابس تخالف الذوق العام وتسيء إلى الحياء يمكن أن يصبح جريمة في عدة حالات. الملابس التي تتضمن تقليد المرأة جريمة جنائية ضمن لائحة العقوبات، حيث خضع نظام العقوبات الجديد “النظام الجزائي” لمسح قبل أسبوع، وتم التطرق إلى المظهر أو اللبس المقلد لجنس آخر ( المرأة رجل والرجل امرأة). وأكد أن هذه ليست مخالفة، بل جريمة، وستصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.