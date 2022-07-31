السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف ريال عقوبة الشيك بدون رصيد

حذرت النيابة العامة من جرائم تحرير شيك بدون دفع مقابل تاريخ السحب، وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر “الشيك هو أداة دفع وامتثال، يدفع للعيان، ويجدد المال في المعاملات، وتحدث الجريمة بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل. الامتثال الحالي في تاريخ الانسحاب “. وأشار إلى أن كل من قام بسوء نية بسحب شيك ليس له مقابل سداد وقابل للسحب أو له مقابل سداد أقل من قيمة الشيك يعاقب وفق النظام، كما أكد أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، أو غرامة تصل إلى 50،000 ريال

تحقق من البيانات

تنص المادة 91 من قانون الأوراق التجارية على ما يلي على هذا الشيك يجب أن يحتوي على المعلومات التالية – يشتمل الشيك على المعلومات التالية أ – كلمة (شيك) مكتوبة في نص الشيك باللغة التي كُتب بها. ب – أمر لا يعتمد على سداد قيمة الشيك. مبلغ معين من المال د – مكان الدفع هـ – تاريخ ومكان إنشاء الشيك و – توقيع الشخص الذي أصدر الشيك (الساحب).

أداة بدون بيانات

تنص المادة 92 على أن الشيك الذي يفتقر إلى أي من البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكًا، إلا في الحالتين التاليتين

أ- إذا لم يذكر الشيك مكان دفعه، فيعتبر أنه يجب دفعه في المكان المبين بجوار اسم السداد المسحوب عليه في المكان الذي يقع فيه المقر الرئيسي للمسحوب عليه. ب – إذا لم يذكر الشيك مكان الإنشاء، فسيتم اعتباره صادرًا من المكان الذي يظهر بجوار اسم المصدر.