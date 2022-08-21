السجن 5 سنوات عقوبة الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لآخر دون تفويض

كشفت النيابة العامة عن حظر دخول نظام التوقيع الإلكتروني لشخص آخر دون إذن ساري المفعول.

من أجل عدم إساءة استخدام الحماية الجنائية

وقالت النيابة العامة الحماية الجنائية تعزز قيمة المعاملات الإلكترونية، وتحظر استخدامها بشكل غير لائق وتضيف موثوقية عالية لمعاملاتها.

وأوضح في إنفوجرافيك على حسابه على تويتر، أنه ممنوع الدخول أو نسخ أو إعادة تكوين أو الاستيلاء على نظام التوقيع الإلكتروني لشخص آخر دون إذن ساري المفعول، بحسب نظام المعاملات التجارية.

عقوبة الدخول في نظام التوقيع الإلكتروني

ولفت إلى أن من يرتكب هذه الجريمة يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والأنظمة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ونشر الحكم بعد الحصول على الوضع النهائي لمن يخالف ذلك.