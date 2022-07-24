السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف ريال عقوبة الاتجار بالبشر

حذرت النيابة العامة من جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن النظام سيعاقب من يمارسها بالحبس والغرامة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “الاتجار بالبشر استخدام أو ضبط أو نقل أو إيواء أو استلام شخص لغرض الإساءة”.

معاقبة الاتجار بالبشر

وأكد أن من يمتلك أو يخفي أو ينفق عناصر متحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، أو يخفي واحدًا أو أكثر ممن شاركوا فيها بقصد مساعدتهم على الإفلات من العدالة بعلمهم. من هذا، أو يساهم في التستر على ملامح الجريمة. ويعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن مرتكب ما سبق يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.

حظر عمل الأطفال دون سن الخامسة عشرة

و قبل؛ وجددت النيابة العامة التأكيد على حظر عمل الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، أو تكليفهم بأعمال من شأنها الإضرار بسلامتهم أو صحتهم العقلية أو الجسدية.

وقالت النيابة في تغريدة عبر تويتر “الأنظمة السعودية منحت الطفل درجة عالية من الحماية وكفلت حقوقه، من خلال منعه من تكليفه بمهام ومسؤوليات لا تتناسب مع سنه ومنها العمل، و التي تتمتع بهذه الحماية وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة “.

نص قانون حماية الطفل في مادته (8) على ما يلي “مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، يحظر تشغيل الطفل قبل سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بعمل قد يضر به. السلامة، أو خسائرها النفسية أو الجسدية، أو استخدامها في العمليات العسكرية، أو النزاعات المسلحة “.