السجن 7 سنوات عقوبة الترويج لرحلات الحج الوهمية

كشف المحامي عبدالله الخطيب، تفاصيل عقوبات رحلات الحج الوهمية، مشيرا إلى أنها أفعال تندرج ضمن فئة الاحتيال المالي.

# صباح_السعودية | حملات الحج الوهمية هي وعود براقة تغري الضحايا. احصل على معلومات حول العقوبة القانونية لهذه الحملات مع المحامي عبد الله الخطيب. # قناة_السعودية pic.twitter.com/1xR7COb7tY

– Sabah Alsaudiah 🇸🇦 (SabahAlsaudiah) 29 يونيو 2022

عقوبة حملات الحج الباطلة

وقال الخطيب في تصريحات لبرنامج “صباح السعودية” الذي تبثه قناة “السعودية”، إن حملات الحج الكاذبة هم أشخاص يقومون بغرض تضليل حجاج الداخل سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. لديه الصفة الرسمية لتقديم أي تصاريح وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحج.

وأضاف أن حملات الحج الوهمية تندرج ضمن فئة الاحتيال المالي كما ذكر النظام. العقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين ريال، بالإضافة إلى نشر الحكم على نفقة المتهم.

تحذير السلامة العامة

حذر المتحدث باسم الأمن العام العميد الركن سامي الشويرخ المواطنين والمقيمين الذين أرسلوا رغباتهم بالحج لعام 1444 هـ عبر موقع وتطبيق وزارة الحج والعمرة من التجاوب مع حملات الحج الكاذبة أو التعامل معها.

وأكد العميد الشويرخ أن الجهات الأمنية تتابع الإعلانات المنشورة الهادفة للاحتيال على الراغبين في أداء فريضة الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة بحق المسؤولين عنها، حاثا على الالتزام بما ورد في الإعلان. في الآلية العادية للتسجيل التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام من خلال التتبع الإلكتروني وتطبيق العمرة.